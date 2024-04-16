"دوافع دينية".. هذا ما أعلنته الشرطة الأسترالية في قضية طعن الأب مار ماري عمانوئيل!

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أعلنت الشرطة الأسترالية الثلاثاء أنّ الهجوم الذي استهدف بواسطة سكّين مصلّين في كنيسة آشورية في سيدني الإثنين وأصيب خلاله أربعة أشخاص بجروح بينهم الأسقف مار ماري عمانوئيل، هو "عمل إرهابي" نفّذه لدوافع دينية فتى يبلغ من العمر 15 عاماً تمّ توقيفه، داعية أبناء الرعيّة الغاضبين إلى التحلّي بالهدوء.



وخلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، قالت مفوّضة شرطة نيو ساوث ويلز، كارين ويب، إنّه "بعدما أخذتُ كلّ العناصر في الاعتبار، أعلنتُ أنّه كان عملاً إرهابياً".



وأضافت أنّ التحقيق خلص إلى أنّ الهجوم هو عمل "متطرف" مدفوعاً بدوافع دينية.

وأوضحت أنّ المشتبه به "معروف لدى الشرطة" لكنّه لم يكن مدرجاً على أيّ قائمة من القوائم المخصّصة لمراقبة الإرهابيين.