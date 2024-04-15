وزير الخارجية الإيراني: إذا أقدمت إسرائيل على أي مغامرة جديدة فسيكون ردنا أسرع وأقوى

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أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، عن "استغرابه من مواصلة الدعم الشامل من جانب بريطانيا لإبادة سكان غزة وقتل أطفالها".

وقال عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، إن "طهران لا ترحب بالتصعيد لكن إذا أقدمت إسرائيل على أي مغامرة جديدة فسيكون ردنا أسرع وأقوى".

من جهته، قال كاميرون إنه "يجب مواصلة العمل على التوصل لحل الدولتين، مؤكدا أن "ضمان أمن إسرائيل أمر لا فصال فيه وشرط أساسي للاستقرار في المنطقة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.

ومن جهتها، نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".

وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.