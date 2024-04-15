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القبض على عنصر بالبحرية الأمريكية بتهمة سرقة مجوهرات

15
APRIL
2024
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ألقي القبض على جندي من مشاة البحرية الأمريكية في ولاية تكساس بتهمة سرقة مئات القطع من المجوهرات تزيد قيمتها عن 500 ألف دولار في عمليتين منفصلتين.
 
القبض على عنصر بالبحرية الأمريكية بتهمة سرقة مجوهرات تزيد قيمتها عن 500 ألف دولاراتهام عضو في الحرس الوطني في تكساس بتهريب البشر
وقالت دائرة شرطة مقاطعة هاريس، إنه تم التعرف على مارسيلو مجيد هيرنانديز (18 عاما) كمشتبه به في عمليتي السطو اللتين وقعتا في هيوستن على مجوهرات متجر "ديفيد يورمان" في 13 أكتوبر 2023، و"هيلزبيرغ دايموند" في 5 أبريل.
 
في عملية السطو الأولى، اكتشف ضباط الشرطة أن المشتبه به الملثم قد حطم الباب الأمامي بمطرقة ثقيلة، وحطم خزائن العرض وسرق أكثر من 200 قطعة من المجوهرات تبلغ قيمتها أكثر من 380 ألف دولار. وفي عملية السطو الثانية، سُرقت مجوهرات بقيمة تزيد عن 170 ألف دولار.
 
وأفادت الشرطة بأنه تم التعرف على هيرنانديز بعد "تحقيق شامل للغاية"، وتم إلقاء القبض عليه بعد أقل من أسبوع من السرقة الأخيرة، وقد عثر بحوزته على ثلاثة مسدسات، و11 ألف دولار نقدا، ومجوهرات بقيمة 500 ألف دولار.
 
وقالت إدارة مشاة البحرية الأمريكية (USMC) في بيان إنها على علم بالادعاءات الموجهة ضد هيرنانديز.
روسيا اليوم
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