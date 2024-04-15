"يكشفان أسراراً جديدة".. هاري وميغان في مسلسلين على "نتفليكس"

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في مفاجأة جديدة لمحبّي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، أعلنت الشركة التابعة لدوق ودوقة ساسكس عن سلسلة قصصية جديدة قيد الإنتاج على "نتفليكس" تكشف أسرارا ومواضيع جديدة في حياة الثنائي المثير للجدل.

وكشفت شركة "Archewell Productions" أمس الخميس، عن وجود سلسلتين واقعيتين جديدتين في "المراحل الأولى" من الإنتاج على Netflix كجزء من صفقة شاملة متعددة السنوات جرى توقيعها في عام 2020، وفق ما نقلته مجلة "بيبول".

وتوصل الزوجان اللذان أحدث انسحابهما من النظام الملكي البريطاني عام 2020 ضجة كبيرة، إلى اتفاق مع منصة البث التدفقي العملاقة في العام نفسه لإنتاج أعمال عدة.

أما بشأن المسلسل الأول فهو برعاية ميغان، التي تعمل كمنتج تنفيذي أيضاً، حيث ستظهر للجمهور وهي "تحتفل بمتعة الطبخ والبستنة والترفيه والصداقة".

والمعروف عن دوقة ساسكس، حبّها الكبير للطهي، وكانت تعاونت مع "Hubb Community Kitchen" في كتاب الطبخ لجمع التبرعات كأحد مشاريعها الأولى بعد دخولها ضمن أفراد العائلة المالكة.

أما المسلسل الثاني فسوف يلقي الضوء على لعبة البولو، وهي الرياضة التي يمارسها الأمير هاري منذ عقود، فهو غالبا ما يلعب في المباريات الخيرية.

وجاء في بيان تمّت مشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "يتميّز المسلسل في المقام الأول بمشهده الجمالي والاجتماعي، وسيلقي الضوء مرة أخرى على روح الرياضة وشغفها، ويصور اللاعبين وكل ما يتطلبه الأمر للمنافسة على أعلى مستوى".

وفيما يعمل كل من دوق ودوقة ساسكس كمنتجين تنفيذيين في المشروع، من المتوقع أن يتم الإعلان عن عناوين وتواريخ إصدار العرضين في الأشهر القليلة المقبلة.

وكانت "نتفليكس" عملت مع الزوجين ضمن 3 إنتاجات أخرى، بما في ذلك "Harry & Meghan" الذي أزاح الستار عن علاقتهما بالعائلة المالكة وانتقالهما إلى الولايات المتحدة بعد تنحيهما عن واجباتهما الملكية.

كما أنتجت شركتهما أيضاً لعملاق البث المباشر Live To Lead، وهي سلسلة مقابلات تضم قادة العالم، وHeart of Invictus، وهي سلسلة وثائقية حول الحدث والمنظمة التي كان الراعي المؤسس لها هو الأمير هاري.

ومنذ تخلي الثنائي عن التزاماتهما الملكية، لم يعد الزوجان يتلقيان الإعانات التي تمنحها المملكة المتحدة للعائلة، واستقرا في كاليفورنيا، وما عادا يتمتعان بشعبية كبيرة في بريطانيا.