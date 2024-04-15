اتهام وزيرة الصحة النرويجية بالغش وحرمانها من شهادة التأهيل الأكاديمي

A + A -

ذكر القائمون على تحقيق أكاديمي يوم الخميس أن وزيرة الصحة النرويجية إنغفيلد كييركول سرقت أجزاء من أطروحة درجة الماجستير الخاصة بها قبل ثلاث سنوات.

وبذلك تكون هذه ثاني حالة غش في هذا العام تمس الحكومة النرويجية، وتتعلق بانتهاج سلوك غير اخلاقي.

وقد أفادت هيئة الإذاعة النرويجية بأن التحقيق الذي أجرته جامعة نورد في بودوي، شمال النرويج، توصل إلى أن أطروحة كييركول المقدمة في عام 2021 تحتوي على أخطاء تتجاوز الوصف بالإهمال، وانتهى التحقيق بقرار يقضي بحرمان كييركول من درجة الماجستير في الإدارة الصحية.

ولم يصدر تعليق من كييركول (48 عاما) اليوم الخميس، لكنها كانت قد رفضت في السابق هذه المزاعم، قائلة إنها والمؤلف المشارك لم يقتبسا شيئا من أطروحة طالبة أخرى مقدمة في عام 2015.

يشار إلى أن كييركول تولت منصبها في أكتوبر 2021.