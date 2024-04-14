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خبير لـRT: إيران نجحت في شن حرب نفسية على تل أبيب... ونشرت الذعر بين الإسرائيليين

14
APRIL
2024
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روسيا اليوم: أكد أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس المصرية محمد عبود، أن إيران نجحت في شن حرب نفسية على تل أبيب ونشرت الذعر بين الإسرائيليين خلال الأيام القليلة الماضية.

 

وقال: "أعتقد أن تصريحات المسئولين الإيرانيين حققت المرجو منها، ونجحت في التأثير سلباً على الشارع الإسرائيلي الذى شهد حالة من التوتر والذعر غير المسبوق، وتزاحم الإسرائيليون على ماكينات الصراف الآلي، وبدأوا في تخزين الطعام والأدوية وشراء المولدات الكهربائية خوفاً من ضربة انتقامية إيرانية".

 

وأوضح عبود أن الحرب النفسية الإيرانية نجحت في رفع مستويات الذعر لدى الجمهور الإسرائيلي الذى وصف ما يحدث بعبارة «سوف هعولام»، أو نهاية العالم، والواقع أن هذا التوصيف ليس به قدر كبير من المبالغة، خاصة أن إسرائيل وإيران لديهما قدرات عسكرية جبارة، ولدى إيران وكلاء محليون في عدة نقاط ملتهبة بالمنطقة، بالإضافة إلى تحركات الحرس الثوري، ومن ناحية أخرى تملك إسرائيل دعماً أمريكياً مفتوحاً، والتزام الرئيس بايدن بحماية تل أبيب، ومن ثم فإن أي حرب بين البلدين ستكون ضارية وشديدة التدمير.

روسيا اليوم
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