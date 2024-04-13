living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وسائل إعلام إسرائيلية وصفت نتنياهو بالغبي

13
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دعا المعارض “الاسرائيلي” يائير لابيد إلى “تكثيف المشاركة في مظاهرات الليلة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع حماس”.

وصفت وسائل إعلام إسرائيلية، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بالغبي، مضيفةً أنّ هذه الصفة تأتي كإضافة على صفات أخرى بأنّه "ضعيف وكذّاب وجبان ومذعور وأناني، ولا يستطيع اتخاذ القرارات".

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنّ نتنياهو لم يفهم أنه من دون حل سياسي للنزاع، فإنه محكوم على "إسرائيل" بهجمات يُمكن أن تنتهي بشكلٍ سيّئ للغاية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ نتنياهو منفصل عن الواقع لدرجة أنّه قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلحظة قال إنّ وضع "إسرائيل" الدولي ممتاز وإننا على وشك تحقيق "سلام" مع معظم الدول العربية، بما فيها السعودية، من دون معالجة المشكلة الفلسطينية على الإطلاق.

كما لفتت الصحيفة إلى أنّ ذروة غباء نتنياهو هي كانت باعتقاده أنّه يستطيع شراء حماس بالمال، من دون أن يدرك أنّها منظمة إسلامية تُريد تدمير "إسرائيل".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   