وسائل إعلام إسرائيلية وصفت نتنياهو بالغبي

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دعا المعارض “الاسرائيلي” يائير لابيد إلى “تكثيف المشاركة في مظاهرات الليلة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع حماس”.

وصفت وسائل إعلام إسرائيلية، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بالغبي، مضيفةً أنّ هذه الصفة تأتي كإضافة على صفات أخرى بأنّه "ضعيف وكذّاب وجبان ومذعور وأناني، ولا يستطيع اتخاذ القرارات".

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنّ نتنياهو لم يفهم أنه من دون حل سياسي للنزاع، فإنه محكوم على "إسرائيل" بهجمات يُمكن أن تنتهي بشكلٍ سيّئ للغاية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ نتنياهو منفصل عن الواقع لدرجة أنّه قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلحظة قال إنّ وضع "إسرائيل" الدولي ممتاز وإننا على وشك تحقيق "سلام" مع معظم الدول العربية، بما فيها السعودية، من دون معالجة المشكلة الفلسطينية على الإطلاق.

كما لفتت الصحيفة إلى أنّ ذروة غباء نتنياهو هي كانت باعتقاده أنّه يستطيع شراء حماس بالمال، من دون أن يدرك أنّها منظمة إسلامية تُريد تدمير "إسرائيل".