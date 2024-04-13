بالفيديو: هكذ استولت إيران على السفينة "MSC Aries"!

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نشرت قناة "الميادين"، اليوم السبت، مقطع فيديو متداول لسيطرة القوات الإيرانية على السفينة "MSC Aries" المرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز".

وكان الحرس الثوري الإيراني تبنّى عملية الإستيلاء هذه، حيث قالت طهران إنها "ستقطر السفينة "MSC ARIES" من مضيق هرمز إلى المياه الإقليمية الإيرانية".

وأشارت مصادر "العربية"، إلى أن "السفينة المذكورة التي يتواجد على متنها 20 بحرياً فلبينياً، تحمل حاويات تجارية متجهة للهند".

وكان الجيش البريطاني، حذّر بوقت سابق من احتمال اعتلاء "جهة مجهولة" لسفينة بالقرب من مضيق هرمز.

أتى هذا الحادث وسط تصاعد التوترات بين إيران والغرب، واستنفار عسكري في الشرق الأوسط، خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان الحالي، وتهديد طهران بالرد.

لمشاهدة الفيديو على الرابط التالي:

https://twitter.com/AlMayadeenNews/status/1779096839725199538?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1779096839725199538%7Ctwgr%5Eb9f92e456903899a70919ae4c6c54241d1a1e145%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lebanondebate.com%2Fnews%2F643509