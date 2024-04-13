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الدفاع الروسية تعلن القضاء على 935 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 222 مسيرة خلال 24 ساعة

13
APRIL
2024
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 935 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 222 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:


على محور أفدييفكا في جمهورية دونيتسك حررت قوات "المركز" الروسية بلدة بيرفومايسكويه وتم صد 8 هجمات معادية وبلغت خسائر العدو 235 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع.
على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وصدت هجومين وبلغت خسائر العدو 500 عسكري ودبابة وغيرها من الآليات العسكرية والمدافع الغربية.
على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا عززت قواتنا مواقعها وصدت 3 هجمات وبلغت خسائر العدو 25 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية ومحطة Nota للتشويش الإلكتروني.
على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 110 جنود وتدمير معدات ومدافع للعدو ومحطة Nota للتشويش الإلكتروني.
على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 65 عسكريا، وآليات ومدافع غربية.
أسقطت دفاعاتنا 8 صواريخ HIMARS وVampire، وقنبلة جوية موجهة JDAM.

إسقاط 222 مسيرة أوكرانية.

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