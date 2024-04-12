وقالت منظمة ملكة جمال الكون، في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأميركية:

هذه التقارير كاذبة ومضللة.

لم يتم إجراء أي عملية اختيار في المملكة العربية السعودية، وأي ادعاءات من هذا القبيل فهي كاذبة ومضللة.

على الرغم من أن السعودية لم تؤكد بعد مشاركتها بشكل كامل هذا العام، إلا أننا نخضع حاليا لعملية تدقيق صارمة لتأهيل مرشحات محتملات للحصول على الامتياز.

لن تتاح للمملكة العربية السعودية هذه الفرصة للانضمام إلى المسابقة المرموقة، حتى يتم تأكيد ذلك من قبل لجنة الموافقة لدينا.

ويأتي تعليق منظمة ملكة جمال الكون بعد أيام قليلة من إعلان عارضة الأزياء السعودية رومي القحطاني على حساباتها بالمواقع الاجتماعية أنها "تشرفت" بالمنافسة في مسابقة ملكة جمال الكون.

وأشارت القحطاني، في منشورها، إلى أن "هذي ‏أول مشاركة للمملكة العربية السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون". وقد انتشر إعلان رومي على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا وقال متحدث باسم منظمة ملكة جمال الكون لـ"سي إن إن": "لا نعرف سبب إعلان الآنسة رومي القحطاني عن ترشحها، ولكن إذا أرادت المشاركة، فسيتعين عليها أن تمر من نفس عملية الاختيار، مثل أي مرشح آخر".

هذا وستشهد مسابقة ملكة جمال الكون 2024، التي ستقام في المكسيك في سبتمبر المقبل، مشاركة نساء من أكثر من 100 دولة.