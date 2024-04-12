بايدن يؤكد استعداد بلاده للدفاع على الفليبين

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حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن "أي هجوم على طائرة أو سفينة أو على القوات الفليبينية في بحر الصين الجنوبي سيدفع إلى تنفيذ معاهدة الدفاع المشترك" التي تربط واشنطن ومانيلا.

وأصدر الرئيس الأمريكي هذا التحذير إلى جانب الرئيس الفليبيني فرديناند ماركوس ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، المدعوين إلى قمة ثلاثية غير مسبوقة في البيت الأبيض، على خلفية حوادث متسلسلة تتعلق بالصين في هذه المنطقة البحرية الحساسة.

واستقبل جو بايدن رئيس الوزراء الياباني ورئيس الفلبين يوم الخميس، في البيت الأبيض في قمة ثلاثية غير مسبوقة يفترض أن تبعث "رسالة" للصين على خلفية التوترات بين بكين ومانيلا.

وأعلنت مسؤولة أمريكية كبيرة خلال لقاء صحفي أن دعوة الرئيس الفلبيني الذي سيعقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره الأمريكي "إشارة دعم وحزم مقصودة" من الولايات المتحدة واليابان في وقت تتعرض فيه الفلبين لضغوط من الصين، على حد تعبيرها.