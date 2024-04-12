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مترجم لاعب بيسبول شهير سرقه.. نهب 16 مليون دولار من أجل القمار

12
APRIL
2024
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اتُهم المترجم السابق لنجم البيسبول الياباني شوهي أوهتاني بالاحتيال المصرفي بتهمة سرقة 16 مليون دولار من لاعب فريق لوس أنجلوس دودجرز لتغطية ديونه من القمار.
 
فقد كشفت شكوى جنائية وإفادة خطية مكونة من 36 صفحة قدمت في المحكمة الجزائية الأميركية في لوس أنجلوس، أمس الخميس، أن المترجم "إيبي ميزوهارا" اختلس الأموال من حساب اللاعب.
 
انتحل شخصيته مراراً
وذكرت الإفادة الخطية أن ميزوهارا، ومن أجل تغطية ديونه، انتحل شخصية اللاعب الشهير مراراً وتكراراً لخداع موظفي البنك للسماح بتحويلات من حساب أوهتاني، حيث تم إيداع راتبه.
 
من جانبه أوضح أوهتاني، البالغ من العمر 29 عاماً، للصحفيين في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، أنه كان ضحية سرقة من قبل ميزوهارا، مشيراً إلى أنه لم يراهن أبداً على لعبة البيسبول أو دفع أموالًا لمكتب المراهنات عن عمد، في إشارة إلى لعبة القمار التي اتهم فيها مترجمه.
 
 
وأضاف أن ميزوهارا اعترف له بأنه كان يستخدم حسابه لتسديد المدفوعات، وقال إنه "شعر بالحزن والصدمة" بسبب الخيانة، بحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز".
 
السجن 30 عاماً
في المقابل، وافق ميزوهارا على تسليم نفسه إلى السلطات الفيدرالية اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة لأول مرة بعد ظهر ذلك اليوم، وفقاً لتوم مروزيك، المتحدث باسم مكتب المدعي العام الأميركي.
 
 
وبدءاً من أواخر عام 2021، بدأ ميزوهارا المقامرة بشكل غير قانوني وخسر مبالغ كبيرة، وفقاً للإفادة الفيدرالية الخطية.
 
وإذا أدين بتهمة الاحتيال المصرفي المنفردة، فقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاماً.
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