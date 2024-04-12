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انهيار جليدي في جبال الألب يخلف قتيلين ومفقودين

12
APRIL
2024
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قالت السلطات النمساوية إن انهيارا جليديا بالقرب من منتجع سولدن النمساوي للتزلج، يوم الخميس، أدى إلى مقتل شخصين. ويبحث رجال الإنقاذ عن شخصين آخرين يعتقد أنهما مدفونان تحت الثلوج.
 
وذكرت وكالة الأنباء النمساوية أن خدمة الإنقاذ الجبلية قالت إنه تم انتشال جثة شخص، بينما تم إنقاذ آخر حيا لكنه توفي لاحقا متأثرا بجراحه.
 
ويبدو أن الانهيار الجليدي حدث بالقرب من ملجأ جبلي، مارتن-بوش-هويت، على ارتفاع حوالي 2500 متر (8200 قدم) فوق مستوى سطح البحر.
 
ولم يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إلى الموقع إلا بطائرة هليكوبتر.
 
واشتبه المسؤولون في البداية في احتمال تورط ما يصل إلى 18 شخصا، لكن تبين أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة.
 
وذكرت تقارير أن معظم الأشخاص الـ17 الذين كانوا في المنطقة في ذلك الوقت لم يصابوا جراء الانهيار الجليدي.
 
وكان مستوى التحذير من الانهيارات الثلجية في مقاطعة تيرول، حيث تقع مدينة سولدن، "معتدلاً"، وهو المستوى الثاني على مقياس مكون من خمسة مستويات، لكن الخبراء حذروا من احتمال حدوث انهيارات ثلجية ناجمة عن تساقط الثلوج.
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