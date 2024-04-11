الصين: مستعدون لرفع مستوى العلاقات مع كوريا الشمالية

A + A -

نقلت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، عن تشاو ليجي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، قوله إن الصين مستعدة للعمل عن كثب مع الهيئة التشريعية في كوريا الشمالية للمساعدة في وصول العلاقات إلى "مستوى أعلى".

ونقل تشاو، وهو أيضا عضو في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله أثناء اجتماعه مع السياسي الكوري الشمالي تشوي ريونغ هاي: "سياستنا الاستراتيجية الراسخة دوما هي الحفاظ على العلاقات بين الصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وتوطيدها وتنميتها".

وقبل أشهر قليلة، التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالوفد الصيني الذي زار بيونغ يانغ للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب الكورية، وتعهد بتطوير العلاقات بين البلدين والوصول بها إلى "آفاق جديدة".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "تم التأكيد مجددا في المحادثات على موقف الجانبين وحكومتي البلدين للتعامل مع الوضع الدولي المعقد بمبادرتهما وتطوير الصداقة والتعاون.. بشكل مطرد إلى مرحلة عالية جديدة".

كما ذكر كيم في رسالة إلى شي جين بينغ في سبتمبر الماضي: "أعتقد أن العلاقات التي تتسم بالود والتعاون بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) والصين ستتطور بشكل مطرد بما يتوافق مع متطلبات العصر الجديد ورغبة الشعبين في المستقبل".