وسائل إعلام: البنتاغون يحاول منع استخدام العسكريين الروس اتصالات "ستارلينك"

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نقل موقع Defense One عن جون بلامب مساعد وزير الدفاع الأمريكي أن البنتاغون يحاول منع استخدام العسكريين الروس اتصالات "ستارلينك".

وحسب Defense One أكد بلامب أن البنتاغون يعمل مع أوكرانيا وشبكة SpaceX لمنع روسيا من استخدام الشبكة.

وأضاف أن وزارة الدفاع الأمريكية لا يمكنها إجبار SpaceX على التوقف عن خدمة محطات Starlink في روسيا، زاعما أن "روسيا تشتري الأقمار الصناعية في السوق السوداء".

وزعمت تقارير أمريكية أن SpaceX باعت للسلطات الروسية محطاتها في روسيا، لكن إيلون ماسك كذّب هذه التقارير وأشار إلى أن المحطات "لم يتم بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر لروسيا"، وأن هذه شائعات واهية.

وفي منتصف أكتوبر 2023 قال ماسك، إن شركة SpaceX لم تعد قادرة على دفع تكاليف خدمات Starlink في أوكرانيا وطلبت من البنتاغون تغطية هذه التكاليف.

وعاد ماسك ليعلن في وقت لاحق مواصلة شركته تمويل خدمة "ستارلينك" في أوكرانيا.