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لأول مرة منذ إعلان مرض كيت.. الأمير ويليام يكسّر صمته

11
APRIL
2024
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كسّر الأمير ويليام، الأربعاء، صمته على وسائل التواصل الاجتماعي، لأول مرة منذ إعلان إصابة زوجته كيت بمرض بالسرطان.
 
وعلى حسابه بمنصة "إنستغرام"، أشاد أمير ويلز (41 عاما) باللبؤة الإنجليزية راشيل دالي، التي أعلنت اعتزالها الدولي لكرة القدم، في وقت سابق اليوم.
 
وكتب ويليام، عبر خاصية "ستوري": "شكرا لك على العديد من العروض التي لا تُنسى. في انتظار الكثير من الأهداف مع أستون فيلا الآن".
 
وأعلنت كيت، أميرة ويلز، يوم الجمعة 22 مارس، في بيان مصور إصابتها بمرض بالسرطان وخضوعها للعلاج الكيماوي، في خبر مثل صدمة حزينة لبريطانيا.
 
وجاء الإعلان بعد أسابيع من التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مكانها وصحتها منذ نقلها إلى مستشفى في يناير لإجراء جراحة بالمعدة لم تعلن تفاصيلها.
 
وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية ذكرت أن أمير ويلز سيعيش "ضغطا كبيرا" خلال الأشهر القليلة المقبلة.
 
وفسّرت ذلك بالقول: "سيكون الضغط على وريث العرش كبيرا. لا يتعين عليه فقط دعم زوجته وأبيه، بل يجب عليه أيضا رعاية أطفاله الصغار خلال أزمة طبية عائلية في مرأى ومسمع من التغطية الإعلامية العالمية".
 
وقبل نحو شهرين، أعلن قصر باكنغهام عن تشخيص إصابة والده الملك تشارلز الثالث بالسرطان.
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