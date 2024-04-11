فرنسا.. مقتل شخص وإصابة آخر في حادث طعن

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أفاد تلفزيون "بي.إف.إم" نقلا عن الشرطة الفرنسية، الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة في هجوم بسكين في مدينة بوردو.

وقال تلفزيون "بي.إف.إم" إن المهاجم فرّ من مكان الحادث، لكنه قتل بعد ملاحقته من قبل الشرطة.

وأبرز أن الهجوم بالسكين وقع في حدود الساعة 7:50 مساء على ضفاف نهر غارون، مشيرا إلى أن حالة المصاب خطيرة.

ولم تتضح حتى الآن دوافع الحادث.

وبحسب ما ذكر مصدر في الشرطة لصحيفة "لو فيغارو"، فإن فرضية "الشجار" مرجحة حاليا، مضيفا أن المعتدي والضحيتين "من أصل شمال إفريقي".

وقبل أقل من أربعة أشهر على انطلاق الألعاب الأولمبية، تعيش فرنسا حالة تأهب أمني قصوى.