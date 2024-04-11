ترامب يفاجئ مطعما للوجبات السريعة: هل يمكنني أن أطلب 30 مشروب وبعض الدجاج؟

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تلقى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "ترحيبا حارا"، الأربعاء، عند دخوله مطعما شهيرا للوجبات السريعة في مدينة أتلانتا، قبل أن يقوم بطلب 30 مشروبا للزبائن.

وقابل المرشح الرئاسي الجمهوري العاملين في مطعم "Chick-fil-A" الشهير للوجبات السريعة، ووجه لهم عبارات لطيفة مثل "يا لكم من مجموعة حسنة المظهر"، وفقا لموقع نيويورك بوست.

وبعد أن أثنى على الحلي التي وضعتها إحدى الموظفات، أكمل ليقوم بطلب "30 مشروبا وبعض الدجاج".

وقال ترامب للموظفين في فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "هل يمكنني أن أطلب 30 مشروب "ميلك شيك" أو الحليب المخفوق، وكذلك بعض الدجاج؟.. اليوم سنعتني بزبائن المطعم".

وسأل ترامب الموظفين الذين رحبوا بقدومه: "هل العمل جيد؟ هل تكسبون الكثير من المال؟ الطريق نحو الثراء، أليس كذلك؟" وهو ما قابله الموظفين بالضحك.

وقال ترامب لزبائن المطعم: "استعدوا لتناول الحليب المخفوق.. لدينا الكثير هنا".

وتوقف ترامب في مطعم "Chick-fil-A" وهو في طريقه لحضور حملة لجمع التبرعات في مدينة باكهيد بولاية جورجيا.