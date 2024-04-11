قائد عسكري أميركي يزور "إسرائيل" للتنسيق حول هجوم محتمل من إيران

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: أفاد موقع «أكسيوس» الإخباري، أمس (الأربعاء)، بأن من المتوقع أن يزور قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايك كوريلا إسرائيل،اليوم (الخميس)، للتنسيق حول هجوم محتمل من قبل إيران و"وكلائها".

وذكر الموقع أن من المتوقع أن يلتقي الجنرال كوريلا مع مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع يوآف غالانت، حسب وكالة أنباء العالم العربي.

ونقل «أكسيوس» عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم يستعدون لهجوم مباشر وغير مسبوق من الأراضي الإيرانية باستخدام الصواريخ الباليستية وطائرات مسيرة وصواريخ كروز.