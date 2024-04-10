living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بايدن وترامب.. استطلاع يحدد المتقدم بفارق 4 نقاط

10
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن الرئيس الأميركي جو بايدن عزز تقدمه على دونالد ترامب بشكل طفيف قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، بينما يستعد المرشح الجمهوري لمواجهة المحاكمة الأولى من أصل 4 محاكمات جنائية مقبلة.
 
وقال نحو 41 بالمئة من الناخبين المسجلين في الاستطلاع الذي استمر 5 أيام، وانتهى الإثنين، إنهم سيصوتون لبايدن، المرشح الديمقراطي، إذا أُجريت الانتخابات اليوم، مقارنة بنسبة 37 بالمئة اختاروا التصويت للرئيس السابق ترامب.
 
وكان هذا الفارق بأربع نقاط أعلى من تقدم بايدن بنقطة واحدة في استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في مارس.
 
ويتضمن الاستطلاع هامش خطأ قدره 4 نقاط مئوية للناخبين المسجلين وما زال العديد من الناخبين على الحياد قبل 7 أشهر من انتخابات الخامس من نوفمبر.
 
وقال حوالي 22 بالمئة من الناخبين المسجلين في الاستطلاع إنهم لم يختاروا مرشحا أو أنهم يميلون إلى خيار ثالث غير ترامب وبايدن أو أنهم قد لا يصوتون في الأصل.
 
ومع تقديم الدراسات الاستقصائية على مستوى البلاد إشارات مهمة حول دعم الأميركيين للمرشحين السياسيين، فإن عددا قليلا فقط من الولايات التي تتسم بمنافسة شديدة يؤدي عادة إلى ترجيح إحدى كفتي الميزان في المجمع الانتخابي الأميركي، الذي يقرر في نهاية المطاف من سيفوز في الانتخابات الرئاسية.
 
ويقع على كاهل كلا المرشحين مسؤوليات كبيرة قبل ما يُتوقع أن يكون سباقا متقاربا وأول تكرار لمنافسة بين نفس المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأميركية منذ قرابة 70 عاما.
 
ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام محكمة في مانهاتن يوم 15 أبريل لبدء المحاكمة الأولى من أصل 4 محاكمات جنائية.
 
وتتضمن المحاكمة في مانهاتن اتهامات لترامب بالتستر على مبلغ مالي دُفع لممثلة أفلام إباحية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 مقابل صمت الممثلة وعدم الإفصاح عما يُقال إنه لقاء جنسي بينها وبين ترامب.
 
ودفع ترامب ببراءته من هذه الاتهامات ونفى حدوث أي لقاء من هذا القبيل.
 
وتشمل المحاكمات الأخرى اتهامات بمحاولة ترامب إلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020 أو إساءته التعامل مع وثائق حساسة بعد ترك الرئاسة في عام 2021. ودفع ترامب ببراءته في جميع التهم.
 
وتشمل مسؤوليات بايدن مخاوف بشأن عمره (81 عاما) بالإضافة إلى انتقادات شديدة من شريحة من حزبه الديمقراطي بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية على حركة حماس.
 
وشمل الاستطلاع، الذي شمل بالغين في جميع أنحاء البلاد، العديد من الطرق لقياس الدعم لبايدن وترامب (77 عاما)، وأشار معظمهم إلى سباق متقارب.
 
وتقدم ترامب بين المشاركين الذين لا يحملون شهادة جامعية، بينما تقدم بايدن بين الحاصلين على شهادة جامعية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   