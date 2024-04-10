كلاب تتجول في مطار اسطنبول.. والسبب "غريب"

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أطلق مطار إسطنبول في تركيا تجربة فريدة تتمثل في الاستعانة بكلاب مدربة للمساعدة في تهدئة الركاب الذين يعانون من رهاب السفر.

وفي قاعات أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم، تتجول 5 كلاب أملا في توفير تجربة سفر خالية من التوتر للركاب ومساعدتهم على الاسترخاء.

وتظل الكلاب على أهبة الاستعداد دائما لتخفيف توتر وقلق المسافرين من خلال منح فرصة لهم من أجل عناقها وتدليك بطونها وتقبيلها.

تقول سفيتلانا، المسافرة الروسية من مطار إسطنبول: "هذا شيء عظيم أنا أشعر بالقلق من السفر بالطائرات، أما الكلاب فتخفف التوتر وتثير مشاعر رقيقة".

وتعتبر جميع الكلاب المشاركة في البرنامج الجديد، كلاب مدربة ومعتمدة بشكل احترافي لعلاج قلق وتوتر البشر.

ودخل فريق الكلاب الخدمة في المطار أواخر فبراير الماضي، بعد أشهر من الإعداد والتدريب المكثف، بما في ذلك إزالة التحسس تجاه المحفزات الخارجية المشتتة للانتباه، مثل الأصوات والأشخاص.

وقال مدير خدمة العملاء في مطار إسطنبول، قادر دميرطاش: "علينا أن نتأكد من أنها آمنة ومتكيفة بنسبة 100 بالمائة مع جميع البيئات".

وقال مسؤولو المطار إن لديهم بالفعل خططا لتوسيع المشروع التجريبي بعد ردود الفعل الإيجابية الأولية من المسافرين.

ويرتدي الكلاب الموظفون في المطار شارات وزيا رسميا، ويعملون وفق جدول زمني محدد خلال ساعات ذروة السفر، من العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء.