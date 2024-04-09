كوريا الجنوبية تطلق ثاني قمر صناعي.. والشمالية تستعد للثاني

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أطلقت كوريا الجنوبية في المدار ثاني قمر صناعي للتجسس تم تصنيعه محليا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في سيول الاثنين، فيما كشفت سول أن جارتها الشمالية تستعد أيضا لإطلاق ثاني أقمارها الصناعية.

ووضعت كوريا الجنوبية قمرها الصناعي الثاني بعدما أطلق من مركز أميركي للفضاء على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبايس إكس".

وذكرت الوزارة بأن القمر الصناعي تواصل بنجاح مع محطة على الأرض بعد وقت قصير من إطلاقه.

وجاء في بيان وزارة الدفاع "انفصل ثاني قمر صناعي استطلاعي تابع لجيشنا بنجاح عن عربة الإطلاق حوالى الساعة 12:02 بتوقيت غرينتش، ودخل المدار المستهدف".

وأضافت أن القمر الصناعي "أقام بنجاح اتصالا مع محطة أرضية خارج البلاد عند حوالى الساعة 01:57 بتوقيت غرينتش".

وذكر الجيش الكوري الجنوبي بأن "إمكانياته الاستطلاعية والرقابية والاستخباراتية المستقلة تعززت أكثر" عبر عملية الإطلاق الناجحة.

وأضاف "سنمضي قدما بعمليات إطلاق الأقمار الصناعية المستقبلية من دون مشاكل"، وفقا لفرانس برس.

وكانت سول أطلقت أول قمر صناعي عسكري للتجسس في ديسمبر حمله أيضا أحد صواريخ "فالكون 9".

تخطط سيول لإطلاق 5 أقمار صناعية عسكرية للتجسس بحلول العام 2025 لمراقبة الشطر الشمالي بشكل أفضل.

تكثّف التطورات الأخيرة السباق للهيمنة في الفضاء في شبه الجزيرة الكورية بعدما أطلقت كوريا الشمالية أول قمر استطلاع لها في نوفمبر الماضي.

وعلى هذا الصعيد، قالت مصادر عسكرية إن كوريا الشمالية تجري الاستعدادات لإطلاق قمر صناعي للتجسس حيث رُصدت حركة المعدات والأفراد في محطة سوهيه لإطلاق الأقمار الصناعية في دونغتشانغ-ري بإقليم بيونغ أن الشمالي هذا العام.

وأفاد وزير دفاع كوريا الجنوبية شين وون-سيك بعد عملية إطلاق القمر "يبدو أنهم يتّخذون تدابير تكميلية إضافية"، مرجّحا قيام بيونغ يانغ بعملية إطلاق في أبريل.

وقال "إذا مضت هذه الإجراءات قدما من دون مشكلة، فإن عملية إطلاق في منتصف أبريل ممكنة جدا. يحمل تاريخ 15 أبريل أهمية خاصة بالنسبة لكوريا الشمالية، لذا فقد يحاولون القيام بعملية الإطلاق في هذا اليوم"، بحسب فرانس برس.

يشار إلى يوم 15 أبريل هو يوم ميلاد مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ ويتم الاحتفال به على أنه "يوم الشمس" في البلاد وتقام فيه عادة عروضا عسكرية وفعاليات أخرى.

وأفاد شين "من المنطقي أيضا بأن يتم تمديد المدة حتى أواخر أبريل لضمان التطبيق الكامل لجميع الإجراءات التكميلية".