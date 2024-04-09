الشرق الأوسط السعودية: فصائل عراقية مسلحة تعلن قصف «أهداف حيوية» في "إسرائيل"

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الشرق الأوسط السعودية: أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الثلاثاء، أنها قصفت عدة أهداف في إسرائيل خلال الساعات الاثنتين والسبعين الماضية، منها أهداف حيوية وميناء نفطي.

وقالت الفصائل، التي تعرّف نفسها باسم «المقاومة الإسلامية في العراق»، في بيانين منفصلين إنها قصفت هدفاً حيوياً في عسقلان بجنوب إسرائيل، وميناء عسقلان النفطي، بالإضافة إلى هدف حيوي آخر لم تحدده.

وأضافت أنها قصفت أيضاً قاعدة حاتسريم الجوية في بئر السبع، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

وذكرت أن القصف جاء «استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين».

كانت الفصائل العراقية قد أعلنت في السابق مسؤوليتها عن عشرات الهجمات على أهداف إسرائيلية وعلى القوات الأميركية في العراق وسوريا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).