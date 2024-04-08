لافروف يصل إلى بكين في زيارة تستمر يومين

A + A -

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الصين في زيارة رسمية بحسب ما ذكرته المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في قناتها على "تلغرام".

ويوم أمس أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير لافروف سيجري زيارة للصين يومي 8 و9 أبريل بدعوة من نظيره الصيني وانغ يي.

وأشار البيان إلى أن لقاء لافروف مع نظيره الصيني سيتناول قضايا التعاون الثنائي، فضلا عن القضايا الدولية.

وأضاف: "سيناقش الطرفان مجموعة واسعة من قضايا التعاون الثنائي، فضلا عن القضايا على الساحة الدولية، مع التركيز على العمل المشترك في الأمم المتحدة وبريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة العشرين".

وكانت زاخاروفا قد أشارت أيضا في وقت سابق إلى أن الوزيرين سيناقشان عددا من القضايا الساخنة على الساحة الدولية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية.