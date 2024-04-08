ضبط 70 كلغ من حشيشة الكيف في منزل رئيسة بلدية

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أعلنت السلطات الفرنسية الأحد أن قوات الأمن أوقفت في بلدة شرقي البلاد رئيسة البلدية واثنين من أشقائها بعدما ضبطت في منزلها 70 كلغ من حشيشة الكيف.

وقال المدعي العام هوغ دو فيلي إن جميلة الحبساوي، رئيسة بلدية أفالون منذ عام 2021، أوقفت بعد أن داهمت قوات الأمن منزلها ومكان عملها في إطار تحقيق بدأته قبل أسابيع عدة في عمليات اتجار بالمخدرات في البلدة الصغيرة البالغ عدد سكانها 6 آلاف نسمة.

وأوضح المدعي العام أن المحققين فتشوا منزل الحبساوي ومبنى البلدية والصيدلية التي تعمل فيها كونها صيدلانية، لكنهم لم يحددوا كمية المخدّرات التي عثروا عليها في منزلها.

لكن مصدرا مطلعا على سير التحقيق قال إن قوات الأمن ضبطت في منزل الحبساوي 70 كلغ على الأقل من حشيشة الكيف.