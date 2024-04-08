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الشرق الأوسط السعودية: أنباء عن «تقدم كبير» في محادثات تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة

8
APRIL
2024
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الشرق الأوسط السعودية: غزة-

أفادت وسائل إعلام مصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الاثنين) نقلاً عن «مصدر رفيع المستوى»، بأن تقدماً كبيراً تحقق في مباحثات صفقة تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة ، مشيرة إلى أنه جرى التوافق على المحاور الأساسية بين جميع الأطراف.

 

وقال المصدر بحسب ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي عن قناة القاهرة الإخبارية: «جولة المفاوضات بالقاهرة تشهد تقدماً كبيراً في تقريب وجهات النظر».

 

وأضاف: «مصر تؤكد استمرار جهود الوصول لاتفاق هدنة في قطاع غزة، مع تقدم ملحوظ في التوافق حول العديد من النقاط الخلافية».

 

وذكر المصدر أن وفدي قطر وحركة حماس غادرا القاهرة عقب المحادثات وسيعودان خلال يومين للتوافق على بنود الاتفاق النهائي، بينما سيغادر الوفدان الأميركي والإسرائيلي خلال ساعات مع استمرار المشاورات بشأن الاتفاق خلال اليومين القادمين.

الشرق الأوسط
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