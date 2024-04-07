وزير الخارجية البريطاني: بريطانيا لا تقدم دعما غير مشروط لإسرائيل

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قال بصحيفة "صنداي تايمز"، باننا "لا نقدم دعما غير مشروط، نتوقع من بلد ديمقراطي ناجح أن يلتزم بالقانون الإنساني الدولي، حتى عندما يواجه تحديات".

وحذر كاميرون من خطر المجاعة الجماعية ما لم تسمح إسرائيل بدخول المزيد من المساعدات.

تتعرض الحكومة البريطانية أيضا لضغوط حتى تنشر أحدث مشورة قانونية عن سلوك إسرائيل في الحرب على قطاع غزة، الأمر الذي قد يؤثر على صادرات الأسلحة البريطانية.



وانضم ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا الأسبوع الماضي إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في بريطانيا في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعل بريطانيا متواطئة في الإبادة الجماعية في غزة.