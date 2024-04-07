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مصادر مصرية: الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مصرية لاستئناف مفاوضات غزة

7
APRIL
2024
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روسيا اليوم: قالت مصادر مصرية لـRT، إن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية ورئيس الوزراء القطري، ووفدي إسرائيل وحماس يتوجهون للقاهرة الأحد للمشاركة باجتماعات لبحث سبل استعادة الهدوء في غزة.

 

ولفتت المصادر المصرية أمس السبت، إلى أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مصرية لاستئناف مفاوضات التهدئة.

 

وكانت حركة "حماس" أعلنت السبت أنها سترسل وفدا مفاوضا إلى العاصمة المصرية، للمشاركة في المحادثات التي من المقرر أن تستأنف غدا الأحد، مؤكدة عدم تنازلها عن مطالبها.

 

وقالت حركة حماس في بيان، إن "وفدا قياديا من الحركة برئاسة د. خليل الحية سيتوجه غدا الأحد إلى القاهرة، استجابة لدعوة الأشقاء في مصر".

 

وأعادت حماس التأكيد أن "مطالب شعبنا وقواه الوطنية تتمثل بوقف دائم لإطلاق، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين الى أماكن سكناهم وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، وصفقة تبادل أسرى جادة".

 

يأتي ذلك، فيما تستأنف الأحد محادثات وقف النار في غزة، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تداولت وسائل إعلام عالمية بأنه من المرجح أن يحضر الاجتماعات مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرز ورئيس الموساد ديفيد برنياع ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ومدير المخابرات المصرية عباس كامل.

روسيا اليوم
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