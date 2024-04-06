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وقع زلزال بقوة 4,9 درجة اليوم السبت في مقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين، حسبما أفاد المركز الصيني لرصد الزلازل، ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار.بحسب "روسيا اليوم".

وأكد تقرير المركز أنه تم تسجيل الهزة في الساعة 10:29 بالتوقيت المحلي (05:29 بتوقيت موسكو) في مدينة تشاوتونغ بمقاطعة يوننان.

وكان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

يذكر أنه يوم الأربعاء الماضي، تعرضت تايوان لأقوى زلزال لها منذ 25 عاما.

وأدى الزلزال إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 800 آخرين يوم الأربعاء.

كما ألحق أضرارا بعشرات المباني، ودفع السلطات لإطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي.