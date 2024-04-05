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"توقف أعمال جلسة مجلس الأمن"... والسبب زلزال!

5
APRIL
2024
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اعلنت السلطات الأميركية إن "زلزالا بقوة 4.8 درجة على سلم ريختر هز مدينة نيويورك ذات الكثافة السكانية العالية صباح الجمعة، حيث اهتزت المباني في جميع أنحاء مانهاتن".  وذكرت "هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية" أن "مركز الزلزال كان بالقرب من منطقة لبنان بولاية نيوجيرسي"، بحسب "روسيا اليوم".  توقفت أعمال جلسة مجلس الأمن التي تعقد اليوم حول الوضع في الشرق الأوسط لبعض الوقت، بعد أن هز الزلزال مدينة نيويورك وضواحيها. ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس الأمن على منصة "X" مقطع فيديو وثق الهزات داخل القاعة الرئيسية.  وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن "الزلزال الذي ضرب نيويورك لم يؤثر على عمل مقر الأمم المتحدة، ولم ترد معلومات عن وقوع أضرار".   وقال: " شعرنا بالزلزال في جميع أنحاء مبنى مقر الأمم المتحدة، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أي أضرار".

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