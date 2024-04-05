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بلينكن: أميركا ترحّب بسماح إسرائيل بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة

5
APRIL
2024
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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الجمعة)، إن الولايات المتحدة ترحب بجهود إسرائيل الأخيرة للسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنه قال إن النجاح سيقاس بنتائج تحسن الوضع على الأرض، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف بلينكن، في كلمة إلى جانب زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بلجيكا: «يكمن الدليل حقاً في النتائج، وسنرى ذلك في الأيام المقبلة، وفي الأسابيع المقبلة».

وهدد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الخميس)، بجعل دعم الولايات المتحدة للهجوم الإسرائيلي على غزة مشروطاً باتخاذ إسرائيل خطوات ملموسة لحماية العاملين في مجال الإغاثة والمدنيين، وهذه هي المرة الأولى التي يسعى فيها لاستخدام المساعدات الأميركية وسيلةً للتأثير في السلوك العسكري الإسرائيلي. وقال بلينكن للصحافيين رداً على سؤال حول الإجراء الذي اتخذته إسرائيل بعد تغيير موقف بايدن، إن واشنطن «ستراقب عن كثب» مقاييس محددة مثل عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة وتطور مخاطر المجاعة. وتابع أن إسرائيل بحاجة إلى التأكد من حماية السكان من هجماتها من خلال «بذل أقصى جهد ممكن لحماية المدنيين»، مضيفاً: «لا يمكن أن نترك هذا العدد الكبير من الأشخاص المحاصرين وسط تبادل إطلاق النار يقتلون ويصابون من الآن فصاعداً».

من جهتها، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم (الجمعة)، إسرائيل إلى تنفيذ وعودها «بسرعة» من أجل السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عادّةً أن الدولة العبرية «لم تعد لديها أعذار» لمنع ذلك. وكتبت بيربوك على منصة «إكس» أن «الناس في غزة بحاجة إلى كلّ حزمة مساعدات»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

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