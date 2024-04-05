«ماكدونالدز» تشتري مطاعمها الإسرائيلية !

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أعلنت شركة «ماكدونالدز»، أمس الخميس أنّها ستستحوذ على جميع مطاعم الامتياز البالغ عددها 225 في إسرائيل من شريكها منذ أكثر من 30 عاماً «ألونيال». وتأتي عملية الشراء بعد أشهر من المقاطعة والاحتجاجات ضد سلسلة مطاعم الوجبات السريعة في المنطقة والعالم. و«ماكدونالدز» سلسلة مطاعم عالمية لكن امتيازاتها غالباً ما تكون مملوكة لشركات محلية تعمل بشكل مستقل.وتعرضت «ماكدونالدز» للمقاطعة منذ أن أعلنت «ألونيال» صاحبة الامتياز أنّها ستتبرّع بوجبات مجانية لجيش الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة.



وكان الرئيس التنفيذي لـ «ماكدونالدز»، كريس كيمبكزينسكي، قد أقر في وقت سابق أنّ الشركة تعاني من «ضرر ملموس» في عدد من أسواق الشرق الأوسط وأماكن أخرى، بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة. ومن خلال استعادة الملكية الكاملة لعملياتها داخل كيان الاحتلال، تهدف «ماكدونالدز» إلى تحسين صورتها وسط المقاطعة المستمرة التي أثارها قرار «ألونيال» بدعم جيش الاحتلال. وذكرت الشركة أنّ «ماكدونالدز تظل ملتزمة تجاه السوق الإسرائيلية وبضمان تجربة إيجابية للموظفين والعملاء في السوق في المستقبل».



إتمام عملية الاستحواذ سينتهي في الأشهر المقبلة، بعدها ستمتلك «ماكدونالدز» وتدير جميع مطاعمها البالغ عددها 225 مطعماً في الأراضي المحتلة، والتي توظف أكثر من 5 آلاف شخص. وأكدت الشركة أنها ستحتفظ بجميع الموظفين الحاليين، من دون الكشف عن الشروط المالية للصفقة.