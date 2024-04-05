فيديو يكشف محتوى هاتف أحد إرهابيي "كروكوس"

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أفادت لجنة التحقيق الروسية بأنه تم العثور في هاتف أحد المتهمين بتنفيذ هجوم "كروكوس" الإرهابي، على صور لأشخاص يرتدون ملابس مموهة ويحملون العلم الأوكراني على خلفية منازل مدمرة.

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وقالت لجنة التحقيق في بيان عبر "تيليغرام" اليوم الجمعة إنه تم الحصول على هذه المعلومات بعدما درس الخبراء محتوى الهواتف المحمولة التي حاول الإرهابيون تدميرها.

وحسب البيان، فقد أثبت التحقيق أنه تم اختيار قاعة "كروكوس" للحفلات الموسيقية موقعا للهجوم، بناء على تعليمات من المشرف الذي كان يدير تصرفات الإرهابيين.

وقال البيان: "في صباح يوم 24 فبراير 2024، أي في الذكرى السنوية الثانية لانطلاق العملية العسكرية الخاصة، وجد أحد المتواطئين، بناء على توجيهات من المشرف، في الإنترنت صورا لمداخل المبنى ("كروكوس") والطرق المؤدية إليه، وأرسل لقطات الشاشة له"، وهو ما أكده المتهم في شهادته.

وتابعت لجنة التحقيق: "تم العثور في هاتف الإرهابي على صور لأشخاص يرتدون زيا مموها ويحملون العلم الأوكراني على خلفية المنازل المدمرة وطابع بريد أوكراني فيه حركة بذيئة"، مضيفة أن هذه البيانات "قد تشير إلى وجود صلة بين العمل الإرهابي (في كروكوس) وإجراء العملية العسكرية الخاصة".

وفي وقت سابق أشارت السلطات الروسية إلى وجود معلومات عن تورط أوكراني في تنظيم هجوم "كروكوس"، وكانت لجنة التحقيق الروسية، أعلنت أن المتهمين بهذا الهجوم توجهوا بعد تنفيذ جريمتهم نحو الحدود الروسية الأوكرانية لعبورها والوصول إلى كييف، للحصول على "مكافآتهم" المالية.