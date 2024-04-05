اتهام عضو في الحرس الوطني في تكساس بتهريب البشر

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ألقي القبض على جندي من الحرس الوطني في ولاية تكساس الأمريكية بزعم محاولته تهريب مهاجر عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

اتهام عضو في الحرس الوطني في تكساس بتهريب البشرتكساس.. مهاجرون يخترقون الأسلاك الشائكة ويشتبكون مع حرس الحدود (فيديو)

وأكدت إدارة السلامة العامة في تكساس في بيان أن سافيون جونسون (26 عاما) متهم بالتهرب من الاعتقال وتهريب الأشخاص وحمل سلاح بشكل غير قانوني.

وقال عمدة مقاطعة كيني، براد كو، إن الجندي استدار وعاد عندما اقترب من نقطة تفتيش تكتيكية لحرس الحدود قبالة الطريق السريع 674، والتي كانت تعمل لبضعة أيام فقط. وقد نبه هذا السلوك العملاء الذين حاولوا إيقاف السيارة، مشيرا إلى أن الشخص الذي كان يحاول الجندي تهريبه، هرب من السيارة، لكنه سلم نفسه في النهاية ليتم استجوابه من قبل حرس الحدود.

وقالت المصادر إن جونسون، الذي تلقى وعدا بمبلغ يتراوح بين 5000 إلى 6000 دولار، لم يتمكن من الوصول إلى أجهزة قراءة لوحات الترخيص أو غيرها من التقنيات التي كان من الممكن أن تساعده في جهوده على تهريب هذا الشخص، مبنية أنه كان مسلحا.

وقال حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت في تصريح: "إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فإن المتهم خائن ومجرم"، مشددا على "أننا نحن لا نتسامح مطلقا مع مواطني تكساس الذين ينتهكون القوانين التي تتعارض بشكل مباشر مع المهمة التي نسعى إلى تحقيقها".