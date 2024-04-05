"أوقفها الآن".. جيل بايدن تحث زوجها سرا على إنهاء حرب غزة

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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن أحد أقوى الأصوات داخل البيت الأبيض التي تحث على وضع حد للضحايا المدنيين في غزة، هو الشخص الأقرب إلى الرئيس جو بايدن، زوجته جيل.

وفي زيارة لها إلى البيت الأبيض، أبلغت أحد الضيوف الرئيس بايدن أن زوجته رفضت حضور الاجتماع بسبب دعمه لإسرائيل في حربها ضد حماس.

وخلال اجتماع مع أفراد الجالية المسلمة في البيت الأبيض، عبر الرئيس بايدن عن فهمه لرفض زوجته لهذه السياسة، وأكد أنها تحثه أيضاً على وقف الحرب في غزة. وكما روت مؤسسة مجلس قيادة المسلمين السود، سليمة سوسويل، فإن السيدة الأولى كانت ملتزمة بقوة في التأكيد على ذلك.

وردا على سؤال حول تصريحات الرئيس، قال مسؤولو البيت الأبيض، يوم الأربعاء، إنه لم يكن هناك تفاهم بين الرئيس وزوجته بشأن الصراع، وأن بايدن كان غاضبا من الضحايا المدنيين مثل زوجته. وقال المسؤولون إن السيدة الأولى لم تدعو إسرائيل إلى إنهاء جهودها ضد حماس.

وقالت إليزابيث ألكسندر، مديرة الاتصالات بمكتب السيدة الأولى الأميركية، في بيان: "تمامًا مثل الرئيس (بايدن)، تشعر السيدة الأولى بالحزن بسبب الهجمات على عمال الإغاثة والخسارة المستمرة لأرواح الأبرياء في غزة (...) كلاهما يريد من إسرائيل أن تفعل المزيد لحماية المدنيين".

ضغط داخلي

وزوجة بايدن ليست وحدها التي حثت الرئيس الأميركي على ذلك. فقد ضغط عدد من أقرب حلفاء بايدن، بما في ذلك السيناتور كريس كونز، الديمقراطي من ولاية ديلاوير، على بايدن لبذل المزيد من الجهد لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة وإنهاء الحرب، بما في ذلك من خلال دعم القيود المفروضة على المساعدات العسكرية للإسرائيليين.

وقد واجه بايدن قلقًا متزايدًا بين الديمقراطيين الآخرين بشأن دعمه للحرب، فضلاً عن رسائل المعارضة الداخلية، بما في ذلك اعتراضات المسؤولين في حوالي 40 وكالة حكومية. لكن السيدة الأولى تحتل المساحة الأكثر نفوذا داخل الدائرة الداخلية للرئيس الأميركي، وهي واحدة من الأشخاص القلائل الذين يقدمون له رأيا صريحا في مسائل السياسة والسياسة وفق "نيويورك تايمز".

موقف جيل بايدن من التدخل الأميركي

يذكر أن السيدة الأولى كانت قد عارضت بايدن في مسألة التدخل الأميركي في النزاعات الخارجية ساقا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن بو بايدن، الابن الأكبر للرئيس جو بايدن، قد تم تجنيده في الحرس الوطني لجيش ديلاوير في عام 2003 وتم توزيعه في العراق في عام 2008.

وقد دعمت حملة زوجها لسحب القوات الأميركية من أفغانستان، على الرغم من الفوضى المميتة التي أعقبت ذلك.

وقالت لصحيفة نيويورك تايمز في مقابلة أجريت مع السيدة الأولى في عام 2021: "أعتقد أنه يثق في حدسي كزوجة، وليس كشخصية سياسية أو مستشارة".

مأساة الأبن

وأشارت الصحفية الأميركية واسعة الانتشار إلى أن أحد الأشخاص الذين حضروا إحدى المناسبات في البيت الأبيض خلال شتاء عام 2022، تفاجأ برد فعل السيدة الأولى العاطفي على شخص يشيد بإرث الرئيس جورج دبليو بوش: "لقد أرسل ابني إلى الحرب"، وردت السيدة الأولى بغضب، في إشارة إلى بو الذي ربته منذ الطفولة: "لقد أرسل ابني إلى الحرب."

هل تأثر بايدن؟

يوم الثلاثاء، جاءت تصريحات بايدن للمجموعة عندما أصدر بيانًا قال فيه إنه غاضب من مقتل سبعة من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي في غارات جوية إسرائيلية ليلة الاثنين. ولكن حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن الحث الشخصي للسيدة الأولى قد دفع الرئيس إلى تغيير سياسته تجاه إسرائيل.

ومن المقرر أن يتحدث بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة. وقال ذلك المسؤول، الذي لم يكن مخولاً بالتحدث علناً، إن غضب السيد بايدن وإحباطه بلغ ذروته في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الصحيفة إن دعم السيدة الأولى الثابت لإسرائيل جعل من الصعب عليها القيام بهذا النوع من الحملات التي قامت بها على مدى عقود من الزواج. ومثل زوجها، تمت مقاطعة الدكتورة بايدن في العديد من فعاليات الحملة الانتخابية من قبل أشخاص يحتجون على التدخل الأميركي في الصراع.

في أريزونا في شهر مارس، قاطع المتظاهرون فعالية "نساء من أجل بايدن" تحت عنوان الدكتور بايدن، وطالبوا بمعرفة سبب دعم بايدن "للإبادة الجماعية" في غزة.

وفي مناسبات أخرى في ذلك الشهر، في ويسكونسن وفيرمونت، تجمع الناس خارج مكاتب الحزب الديمقراطي ومنازل المانحين للاحتجاج على الدعم الأميركي للحرب.