living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد حادثة "وورلد سنترال كيتشن".. إقالة قائد لواء ناحال

5
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أمس الخميس، قائد لواء "ناحال" عقب مقتل عمال الإغاثة التابعين لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن".
 
فقد قالت القناة 14 الإسرائيلية إن هرتسي هاليفي قرر تنحية قائد لواء ناحال، وقائد المساعدة اللوائية بعد مقتل عمال الإغاثة في قطاع غزة.
 
وأضافت القناة، أن رئيس الأركان قرر توبيخ قائد المنطقة الجنوبية وقائدي الفرقة 162 ولواء ناحال.
 
ويأتي هذا بعدما استهدف الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين الماضي، قافلة لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن" في دير البلح وسط قطاع غزة، الأمر الذي نجم عنه مقتل 7 موظفين أجانب يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.
 
وتسبب هذا الأمر بإدانات عربية ودولية ومطالب بالتحقيق في الحادثة.
 
وعلى هذا الصعيد، قال مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن الجيش الإسرائيلي أنهى تحقيقه الأولي في الضربات على قافلة منظمة "وولد سنترال كيتشن"، مضيفا إنه من المقرر إطلاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع على النتائج.
 
واعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية أن التحقيق الذي يجريه الجيش بشأن الغارة الجوية التي أدت إلى مقتل 7 من موظفي الإغاثة في قطاع غزة قد يستغرق عدة أسابيع.
 
 وأشارت إلى أن رئيس الأركان قام بمشاركة نتائج التحقيق الأولية، وهي تشير إلى أنه كان خطأ بسبب صعوبة تحديد هوية الهدف ليلاً في ظل ظروف الحرب المعقدة للغاية، و"نحن نجري تحقيقا شاملا ومفصلا وشفافا لهذه القضية، من خلال آلية تقييم وتقصي الحقائق، وهي هيئة خبراء مستقلة. وخلال الأسابيع المقبلة عندما تصبح النتائج واضحة، سنعلن النتائج ونشاركها مع الجمهور بكل وضوح".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   