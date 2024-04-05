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عمدة لندن: مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل يجب أن تتوقف

5
APRIL
2024
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انضم عمدة لندن صادق خان إلى شخصيات بارزة في حزب العمال البريطانية بدعوة الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، ومن بينها وقف تصدير السلاح.
 
فقد نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن عمدة لندن قوله، إن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل يجب أن تتوقف.
 
وتأتي تعليقات صادق خان، في الوقت الذي تدعو فيه شخصيات بارزة أخرى في حزب العمال، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات بعد مقتل عمال الإغاثة في قطاع غزة.
 
كذلك طالب المشرفون على تصدير السلاح البريطاني لإسرائيل، بوقف عملهم خشية ضلوعهم بجرائم حرب في غزة، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز البريطانية.
 
وفي وقت سابق، انضم 3 قضاة سابقين بالمحكمة العليا إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في بريطانيا في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل معتبرين أن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية بقطاع غزة.
 
وفي دعوات مماثلة لما صدر عن عدد متزايد من السياسيين المعارضين لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية، انضم القضاة الثلاثة إلى محامين وقضاة سابقين وأكاديميين في مجال القانون لحث رئيس الوزراء ريشي سوناك على تغيير السياسة، وفقا لرويترز.
 
وتواجه الحكومة البريطانية ضغوطا سياسية متزايدة من أجل وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بعد مقتل 7 من العاملين في مجال الإغاثة، من بينهم 3 بريطانيين، في ضربة جوية إسرائيلية في القطاع المحاصر هذا الأسبوع.
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