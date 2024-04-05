سكاي نيوز عربية: "إسرائيل" تعزز دفاعاتها بعد هجوم القنصلية الإيرانية في دمشق

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سكاي نيوز عربية: أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز إجراءاته الدفاعية في أعقاب الضربة التي طالت القنصلية الإيرانية في دمشق الإثنين وأودت بحياة سبعة من أفراد الحرس الثوري، في حين توعّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلحاق الأذى بمن يؤذي إسرائيل.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد إعلان الجيش تعليق منح تراخيص مغادرة "للوحدات القتالية" مؤقتا، وحجبه إشارات نظام تحديد المواقع (جي بي إس) في بعض المناطق، وتعزيز "تأهبه" مع اقتراب الحرب مع حركة حماس من دخول شهرها السابع.

وقال نتنياهو "منذ سنوات تعمل إيران ضدنا سواء بشكل مباشر او عبر وكلائها، لذا فإن إسرائيل تعمل ضد إيران ووكلائها دفاعيا وهجوميا".



وأضاف "نعرف كيف ندافع عن أنفسنا وسنعمل وفقا لمبدأ بسيط مفاده من يؤذينا أو يخطط لإيذائنا ، سنؤذيه".