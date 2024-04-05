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الشرق الأوسط السعودية: دفاعات "إسرائيل" تتأهب لـ«الانتقام الإيراني»

5
APRIL
2024
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الشرق الأوسط السعودية: استدعى الجيش الإسرائيلي جنود احتياط لتعزيز الدفاعات الجوية، كما أعلن إلغاء جميع الإجازات لوحداته القتالية؛ تأهباً لرد إيراني محتمل انتقاماً لمقتل قائدين من «الحرس الثوري» في غارة بدمشق الأسبوع الحالي.

 

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه «في حالة حرب، وإن نشر القوات يخضع لتقييم مستمر وفقاً للاحتياجات».

 

وتعطلت خدمات نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) أمس، وهو إجراء يهدف على ما يبدو إلى تحييد الصواريخ الموجهة، حسبما أوردت وكالة «رويترز».

 

في غضون ذلك، وصلت جثامين سبعة من ضباط «الحرس الثوري» بينهم قائد «فيلق القدس» في سوريا ولبنان، محمد رُضي زاهدي، إلى مطار مهرآباد في طهران، فجر أمس، قبل نقلهم إلى منطقة شديدة الحراسة لقوات «الحرس»؛ تمهيداً لتشييعها اليوم (الجمعة)، تزامناً مع مسيرات تنظمها إيران سنوياً في آخر جمعة من شهر رمضان تحت عنوان «اليوم العالمي للقدس».

 

في الأثناء، أصدر مجلس «تحالف القوى الثورية»، الهيئة التنسيقية لأحزاب التيار المحافظ، بياناً وصف فيه زاهدي بـ«مخطط ومنفذ» هجوم «طوفان الأقصى» في غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك على خلاف الرواية الرسمية الإيرانية التي تنفي علمها المسبق بالهجوم الذي شنّته حركة «حماس» وأشعل فتيل الحرب الإسرائيلية على غزة.

 

وقال البيان إن «دور زاهدي الاستراتيجي في تشكيل وتعزيز (جبهة المقاومة) وكذلك تصميم وتنفيذ (طوفان الأقصى)، من المفاخر الكبيرة للجهود الصامتة لهذا القائد الكبير والخالدة في تاريخ مقاومة الاحتلال».

 

وأضاف البيان أن «قصف القنصلية الإيرانية في دمشق دليل على فشل وعجز قادة الكيان الصهيوني». وزاد: «على من يدعمون تل أبيب أن يعلموا أن الرد الصعب للجمهورية الإسلامية في الطريق، ومن المؤكد أنه سيؤثر على معادلات المنطقة».

 

ووزعت قنوات إعلام «الحرس الثوري» مقاطع فيديو تتوعد إسرائيل بهجوم صاروخي وشيك.

الشرق الأوسط
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