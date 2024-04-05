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بايدن لنتنياهو: لوقف فوري للنار وحماية المدنيين

5
APRIL
2024
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نداء الوطن: أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية «متوترة» أمس أن استمرار الدعم الأميركي للحرب في غزة يعتمد على الإجراءات الإسرائيلية لحماية المدنيين، وحضّه على التوصّل إلى «وقف فوري لإطلاق النار» في اليوم الـ181 للحرب في قطاع غزة.

 

ودعا بايدن إلى «إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات المحدّدة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الضرر الذي يلحق بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمّال الإغاثة»، وفق البيت الأبيض الذي أشار إلى أن بايدن «أوضح أن سياسة الولايات المتحدة في ما يتعلّق بغزة سيُحدّدها تقييمنا للإجراء الفوري الذي ستتّخذه إسرائيل في شأن هذه الخطوات».

 

وقال الرئيس الأميركي لنتنياهو إنّ الغارات على العاملين في المجال الإغاثي وكذلك الوضع الإنساني في غزة، حيث تُحذّر الأمم المتحدة من المجاعة، «غير مقبولة».

 

وأكد بايدن أن «وقفاً فوريّاً لإطلاق النار ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء»، و»حضّ رئيس الوزراء على تمكين مفاوضيه من التوصّل إلى اتفاق من دون تأخير لإعادة الرهائن».

 

وعندما سُئل المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي عمّا إذا كانت المكالمة تعكس إحباط بايدن من عدم استجابة نتنياهو لطلبات واشنطن، أجاب: «نعم، هناك إحباط متزايد»، مؤكداً أن «ما نتطلّع إلى رؤيته ونأمل في أن نراه هنا في الساعات والأيام المقبلة، هو زيادة هائلة في وصول المساعدات الإنسانية، وفتح معابر إضافية، وخفض العنف ضدّ المدنيين وعمّال الإغاثة».

 

وفي سياق الضغوط الأميركية المتزايدة على تل أبيب، دعا وزير الخارجية أنتوني بلينكن إسرائيل «بوصفها دولة ديموقراطية» إلى «منح حياة الإنسان أعلى قيمة» وإلى «زيادة تدفق المساعدات» إلى القطاع، محذّراً من أنه «إذا لم نشهد التغييرات التي نحتاج إلى رؤيتها من إسرائيل فستكون هناك تغييرات في السياسة الأميركية».

 

وشدّد على أن «الهجوم المروّع» هذا الأسبوع على موظّفي منظمة «وورلد سنترال كيتشن»، لا بدّ أن يكون الأخير من نوعه.

نداء الوطن
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