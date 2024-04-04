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ذعر في "اسرائيل" بعد تهديدات برد إيراني مزلزل.. وجيش العدو يدعو لعدم تخزين المؤن وسحب الأموال

4
APRIL
2024
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توجه الجيش الإسرائيلي للمواطنين في إسرائيل بالتروي وعدم الذعر والهرع إلى المتاجر وسحب الأموال من الصرافات الآلية، تحسبا لرد إيراني محتمل على استهداف قنصليتها في دمشق.


وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، إن "تعليمات الجبهة الداخلية لا تزال دون تغيير، ولا داعي للذعر والهرع إلى المتاجر وسحب الأموال من الصرافات الآلية ".

وأضاف أنه "سيتم تحديث التعليمات وفق الحاجة والتطورات أولا بأول".


وأفادت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق بأن الإسرائيليين يتوافدون إلى المتاجر لشراء المواد التموينية تحسبا لرد إيراني محتمل على هجوم قنصلية إيران لدى دمشق.

وحذر البنك المركزي في إسرائيل، البنوك من ازدياد الإقبال على سحب الأموال النقدية خشية هجوم إيراني محتمل.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 7 عسكريين في صفوفه، بينهم مستشاران كبيران، بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، حيث قالت طهران إن "هذا الهجوم هو انتهاك لكل المواثيق الدولية".

وفي هذا الصدد، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أنه "ستتم معاقبة الكيان الخبيث، وسنجعلهم يندمون على هذه الجريمة وغيرها".

كما شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن "هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد قطعا".

المصدر: RT

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