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العجز التجاري في تونس يتراجع 20.7% بالربع الأول من 2024

4
APRIL
2024
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تراجع العجز التجاري في تونس خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 20.7 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 976 مليون دولار.
 
وقالت الحكومة التونسية، الأربعاء، إن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 4 بالمئة، لتصل إلى 743 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري.
 
كما زادت عائدات السياحة بنسبة ثمانية بالمئة إلى 390 مليون دولار في نفس الفترة.
 
وسجلت السياحة انتعاشا في تونس مع استقبالها 8.8 مليون زائر خلال عام 2023، بزيادة 49.3 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزة الرقم القياسي المسجل عام 2019 قبل ظهور وباء كوفيد، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة السياحة في ديسمبر الماضي.
 
وقال مدير الدراسات والتعاون الدولي بالديوان الوطني للسياحة أيمن رحماني آنذاك: "كان هدفنا استعادة 80 بالمئة من التدفقات السياحية المسجلة سنة 2019"، وهي السنة المرجعية للعقد الماضي.
 
 
وأشار إلى أنه حتى 10 ديسمبر 2023، "تجاوزت تونس هذا الهدف" باستقبالها 8.8 مليون زائر مقابل 8.7 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2019.
 
وسجّلت العائدات السياحية في تونس ارتفاعًا بنسبة 28 بالمئة حتى 20 ديسمبر، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، لتبلغ 6.7 مليار دينار (حوالي 2.2 مليار دولار).
 
وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي التونسي، ارتفاع عائدات العمل بشكل طفيف، بنسبة 2.5 بالمئة، لتتجاوز قيمتها 7.3 مليار دينار.
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