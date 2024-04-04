بعد إلغائه.. فوز مرشح مؤيد للأكراد في انتخابات تركيا المحلية

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صادق المجلس الأعلى الانتخابي على فوز مرشح حزب المساواة وديموقراطية الشعوب، أكبر الأحزاب المؤيدة للأكراد في تركيا، برئاسة البلدية في مدينة فان (شرق)، بعدما أبطل انتخابه لصالح مرشح للحزب الحاكم، على ما أفاد حزبه الأربعاء.

وكان الحزب قدم طعنا الأربعاء أمام المجلس الأعلى الانتخابي احتجاجا على إبطال فوز مرشحه في فان، المدينة الكبرى ذات الغالبية الكردية الواقعة قرب الحدود مع إيران.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا منحت تفويض رئاسة بلدية فان لمرشح حزب العدالة والتنمية الخاسر في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس، بدلاً من مرشح حزب المساواة وديمقراطية الشعوب الفائز في الانتخابات.

وبعد الاحتجاجات الشعبية والاعتراضات القانونية أعادت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا تفويض رئاسة بلدية فان إلى مرشح حزب المساواة وديمقراطية الشعوب عبدالله زيدان الفائز في الانتخابات المحلية.

وحصل المرشحون المشتركون لرئاسة البلدية من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب على 55.48 بالمائة من الأصوات. بينما حصل مرشح حزب العدالة والتنمية على 27.15 بالمائة من الأصوات.