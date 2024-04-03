مقتل 11 عسكريا تابعا للحكومة بهجوم للحوثيين في جنوب اليمن

A + A -

قتل 11 جندياً من القوات اليمنية وأصيب آخرون بجروح فجر الأربعاء بهجوم للحوثيين في جنوب البلاد، بحسب ما أكدت مصادر عسكرية في القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليا لوكالة فرانس برس.



وقال المتحدث باسم القوات الجنوبية المنضوية تحت لواء الحكومة العقيد محمد النقيب لفرانس برس: "قتل 11 من القوات الحكومية (بعدما) تمكنّا من كسر الهجوم الحوثي المباغت".



وأكد مسؤول عسكري آخر لفرانس برس أن "القوات الحكومية المرابطة في جبهة كرش التابعة لمحافظة لحج وعلى خطوط التماس مع تعز التي يسيطر الحوثيون على جزء كبير منها، أحبطت هجوماً مباغتاً (للمتمردين) وتمكنت من صده وقتل عدد منهم".



وأكد المصدر عدد القتلى نفسه، لافتاً إلى أن تلك المنطقة كانت تشهد هدوءاً منذ سنوات.