living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تايوان.. 4 قتلى وعشرات الجرحى بأعنف زلزال منذ ربع قرن

3
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكدت السلطات التايوانية، اليوم الأربعاء مقتل 4 أشخاص وسقوط عشرات الجرحى في أعنف زلزال يضرب الجزيرة منذ ربع قرن، والذي بلغت قوته 7.2 درجة بمقياس ريختر.
 
وكانت السلطات في كل من تايوان واليابان والفلبين أصدرت تحذيرات من أمواج مد عاتية "تسونامي" قبل رفعه لاحقا.
 
وفي وقت سابق، قالت إدارة الإطفاء في تايوان إن شخصا يُشتبه بأنه لقي حتفه سحقا بسبب سقوط صخور في مقاطعة هوالين الجبلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة بشرق البلاد حيث كان مركز الزلزال، كما أصيب أكثر من 50 شخصا.
 
وأفادت بانهيار ما لا يقل عن 26 مبنى، أكثر من نصفها في هوالين، وبأن هناك نحو 20 شخصا محاصرين فيما لا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة، وفقا لرويترز.
 
وعرضت محطات التلفزيون التايوانية لقطات لمبان مائلة بشدة في مقاطعة هوالين، حيث وقع الزلزال قبالة الشاطئ في نحو الساعة الثامنة صباحا بحسب التوقيت المحلي، أي الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت غرينتش، بينما كان الناس في طريقهم إلى العمل والمدارس.
 
وذكرت إدارة الطقس المركزية في تايوان أن الزلزال وقع على عمق 15.5 كيلومتر قبالة ساحل الجزيرة الشرقي.
 
 وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية إن هذا هو أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ عام 1999، عندما قتل آخر قوته 7.6 درجة نحو 2400 شخص ودمر كليا أو جزئيا 50 ألف مبنى في أحد أسوأ الزلازل المسجلة في تايوان.
 
وفي طوكيو، قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن أمواج "تسونامي" صغيرة وصلت إلى أجزاء من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية، وخفضت في وقت لاحق التحذير السابق من تسونامي إلى توجيه إرشادي، وعدلت قوة الزلزال إلى 7.7 درجة.
 
وقال شاهد من رويترز إنه لا يزال من الممكن الشعور بالهزات الارتدادية في تايبيه، حيث سجلت إدارة الأرصاد الجوية المركزية 25 هزة على الأقل حتى الآن.
 
وكانت اليابان أصدرت أوامر إخلاء للمناطق الساحلية القريبة من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية بعد أن أدى الزلزال، اليوم الأربعاء، إلى إطلاق تحذير من حدوث "تسونامي".
 
وقالت الوكالة إن أمواجا ارتفاعها 30 سنتيمترا وصلت إلى جزيرة يوناجوني في الساعة 9:18 صباحا بحسب التوقيت المحلي.
 
وأصدرت وكالة رصد الزلازل الفلبينية أيضا تحذيرا للسكان في المناطق الساحلية في عدة مقاطعات، وحثتهم على الإخلاء إلى مناطق مرتفعة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   