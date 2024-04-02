منظمة الصحة العالمية: وفاة عدد متزايد من الأطفال الحديثي الولادة في غزة

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات في أوساط الأطفال الحديثي الولادة في قطاع غزة يزداد، إذ يولد الرضّع بأوزان أقل من الحد الطبيعي.



وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس في إيجاز صحافي في جنيف: "يتم الإبلاغ من مختلف الأطباء، تحديدا في مستشفيات الولادة، عن ازدياد كبير في عدد الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض، ولا يعيشون في فترة ما بعد الولادة نظرا إلى أنهم ولدوا صغارا جدا".



وأضافت أنه في مجمع كمال عدوان الطبي، مستشفى الأطفال الوحيد في شمال غزة، "يدخل (المنشأة) يوميا 15 طفلا على الأقل يعانون سوء التغذية، وتزداد الاحتياجات بشكل حاد أكثر من أي وقت مضى".