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طائرة أميركية تقطع رحلتها وتعود لمطار الإقلاع.. والسبب غريب

2
APRIL
2024
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اضطرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية إلى قطع رحلتها الجوية بعد أن قطعت نصف المسافة تقريباً، وعادت إلى مطار الإقلاع بشكل استثنائي وعاجل وذلك بسبب أزمة غير متوقعة واجهتها خلال التحليق في السماء.
 
وبحسب التفاصيل التي نشرتها جريدة "مترو" البريطانية، واطلعت عليها "العربية نت"، فإن الطيار اضطر للعودة إلى مطار فرانكفورت في ألمانيا الذي أقلع منه بعد أن "فاض المرحاض وتدفقت مياه الصرف الصحي إلى داخل المقصورة".
 
وكانت الرحلة الجوية الطويلة في طريقها من ألمانيا إلى سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، واضطر الطيار إلى الدوران والعودة إلى حيث انطلق بعد ساعات من الإقلاع.
 
وقال الركاب لصحيفة "بيلد" الألمانية إن محتويات خزان نفايات المرحاض تم دفعها مرة أخرى إلى المرحاض، وفاضت في مقصورة الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 777"، وهو ما تسبب برائحة كريهة ملأت بقية المقصورة بسرعة كبيرة.
 
وبحسب ما ورد اتصل الطاقم بالفنيين من الطائرة لكنهم لم يتمكنوا من إيجاد حل يسمح لهم بمواصلة الرحلة.
 
ولم يتضح على الفور سبب الخلل، ووصفته شركة "يونايتد إيرلاينز" بأنه "مشكلة تتعلق بالصيانة".
 
وقالت الشركة إن جميع الركاب تم وضعهم في الفنادق طوال الليل ونقلوا جواً إلى سان فرانسيسكو في رحلة أخرى في اليوم التالي.
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