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لا عن زلازل ولا عن هزّات.. راصد الزلازل يضرب بتصريح غريب!

2
APRIL
2024
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لا عن زلازل ولا عن هزّات، بل بتعليق بعيد كل البعد عن اختصاصه، أطل هذه المرة راصد الزلازل المثير للجدل فرانك هوغربيتس.
 
عن صراع إيران وإسرائيل؟!
فقد نشر الخبير الفلكي تغريدة عبر حسابه في منصة X، تساءل فيها عن تداعيات الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق أمس الاثنين، وما نتج عنها من مقتل جنرالات إيرانية وقادة.
 
وتساءل فرانك عن أسباب استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، وفيما إذا كانت هذه الضربة محاولة متعمدة لاستفزاز إيران وتصعيد الصراع؟
 
كما سأل عما إذا كانت إسرائيل تعتقد أن بإمكانها القيام بكل هذا دون عواقب.
 
فيما انهالت التعليقات على التغريدة خصوصا أنها أرفقت بتصريح لوزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، يقول فيه إن إسرائيل خرقت القانون الدولي بقصف سوريا، محمّلاً تل أبيب مسؤولية عن التبعات.
 
ورغم أنها تغريدة بعيدة كل البعد عن اختصاص عالم الزلازل، إلا أن هذا لم يمنع المغردين من التفاعل معها، إذ علّق كثيرون تحتها مدلين بآرائهم.
 
جاء ذلك تعليقا على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت الاثنين، حي المزة في دمشق، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
 
ودمرت الصواريخ الإسرائيلية بناء ملحقا بالسفارة الإيرانية على أوتستراد المزة بالعاصمة دمشق، ما أدى إلى مقتل 11 شخصا، وتدمير المبنى الملحق بالسفارة بشكل كامل.
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