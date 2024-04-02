سكاي نيوز عربية: انتهاء اجتماع أميركي- "إسرائيلي" خاص برفح... وهذه نتائج المباحثات

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سكاي نيوز عربية:

كشف البيت الأبيض نتائج المباحثات التي أجراها مسؤولون أميركيون وإسرائيليون بشأن رفح، يوم الإثنين.

وقال البيت الأبيض إن المباحثات التي أجريت بشأن رفح كانت "بنّاءة واستمرت ساعتين".

وفي ما يلي أبرز ما جاء في البيان المشترك من معلومات بشأن المباحثات:



- مسؤولون أميركيون وإسرائيليون اتفقوا على أنهم يشتركون في هدف هزيمة حماس في رفح.



- الجانب الأميركي عبّر عن مخاوفه من مسارات متعددة للتحرك في رفح.



- الإسرائيليون وافقوا على أخذ هذه المخاوف في الاعتبار.



- الجانب الإسرائيلي وافق على إجراء مناقشات متابعة بين الخبراء بشأن رفح.



- المتابعة بشأن غزة بما في ذلك رفح ستشمل اجتماع مجموعة للاستشارات الاستراتيجية وجها لوجه الأسبوع المقبل.

وأفاد مسؤول أميركي بأن الجانب الأميركي بقيادة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان وكبير نوابه جون فاينر ومبعوث الشرق الأوسط بريت ماكغورك طرحوا مقترحات بديلة قالوا إنها ستحمي المدنيين في رفح.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي في واشنطن قوله إن من المشاركين الإسرائيليين في الاجتماع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي.

كذلك قال مصدر منفصل مطلع على المحادثات إن الإسرائيليين أطلعوا نظراءهم الأميركيين على خطط لشن هجوم بري لتدمير آخر كتائب حماس، والتي يقولون إنه يمكن تنفيذها بطريقة تقلل من الخسائر في صفوف المدنيين.

ولفت المصدر إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الجانبان قد ضيقا هوة خلافاتهما